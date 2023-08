Per decenni dietro al bancone del bar situato accanto alle scuole medie del quartiere, a servire pizzette e dolcetti agli alunni prima e dopo il suono della campanella. Il villaggio Prealpino piange la morte di Giuseppe Paterlini, storico barista: si è spento nei giorni scorsi, all’età di 94 anni.

Per tantissimi anni ha gestito il bar-latteria nel cuore del quartiere, a due passi dalla scuola media Pirandello, e il suo volto è rimasto impresso nella memoria di generazioni di studenti che ancora lo ricordano per la bontà e la disponibilità. Ogni giorno facevano tappa da "Pate", così veniva chiamato il locale punto di riferimento e di ritrovo dell’intero quartiere, per fare colazione o comprare le pizzette per la merenda.

“Le sue pizzette prima di entrare a scuola le avrò per sempre nel cuore”, si legge tra i tanti ricordi affidati ai social. La notizia della sua scomparsa ha addolorato la comunità del Prealpino che nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto, si è riunita nella chiesa di Santa Giulia per dare l’ultimo saluto a Paterlini e stringersi attorno ai suoi familiari: la moglie Laura, i figli Vilma e Ivan e gli adorati nipoti.