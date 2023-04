Stroncato da una terribile malattia: Giuseppe aveva solo 29 anni

Stroncato da una terribile malattia a soli 29 anni: c'è tutta Gardone Val Trompia a stringersi attorno al dolore dei genitori, della sorella, dei parenti e dei tanti amici per la scomparsa di Giuseppe Moretti, morto il giorno di Pasqua.

La malattia

La tremenda diagnosi circa due anni fa: un brutto male che Giuseppe aveva affrontato giorno dopo giorno, dentro e fuori dagli ospedali, con coraggio e senza mai perdere la speranza. Un percorso doloroso che il giovane di Gardone Val Trompia aveva raccontato sui social, trasformando la sua bacheca Facebook in una sorta di diario della malattia, fino al tragico epilogo. Lunghi post in cui condivideva i suoi stati d'animo e spiegava come il suo corpo e la sua vita stessero radicalmente cambiando. Racconti capaci anche di strappare sorrisi, che sono stati di consolazione e di esempio per le tante persone che stavano combattendo la sua stessa battaglia.

Il cordoglio

"Eri e sei un esempio. Sei stato un guerriero, pochi avrebbero combattuto così", si legge tra i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Lo ricorda anche la sezione Avis di Gardone Val Trompia: "Il presidente Marco Pardetti, unitamente a tutto il consiglio e al direttore sanitario Giuliano Brunori, sono vicini alla famiglia di Giuseppe Moretti, avisino esemplare sia per l'entusiasmo che lo caratterizzava durante le donazioni, sia per la determinazione con cui ha supportato il nostro progetto formativo nelle scuole".

Centinaia anche le testimonianze di affetto e vicinanza rivolte ai genitori (mamma Alessandra e papà Alessandro) e alla sorella Alice. La cerimonia funebre si terrà martedì 11 aprile, alle ore 15, nella basilica del Convento di Gardone Val Trompia. Il corteo partirà dalla casa funeraria l'Altra Riva dove riposa la salma del 29enne.