Dolore e sconforto a Bellusco, in provincia di Monza-Brianza, per la tragica scomparsa del 76enne Giuseppe Mario Sardi, morto precipitando in un canalone per 150 metri, lungo un sentiero delle montagne sopra Anfo.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di due amici, con i quali stava rientrando nella zona di Baremone, dove avevano lasciato l'auto. Mentre stavano affrontano un passaggio difficile sotto Cima Meghè, a circa 1500 metri di quota, Sardi ha perso l'equilibrio probabilmente appoggiando male un piede: a quel punto è caduto nel canalone. Subito è scattato l'allarme al 112, mentre un amico di 66 anni ha provato a raggiungerlo ed è scivolato a sua volta, lussandosi una spalla. Il terzo escursionista ha quindi atteso l'arrivo dei soccorsi, mentre cercava di chiamare inutilmente il 76enne, morto sul colpo dopo il terribile 'volo' di 150 metri.

I sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per recuperare il corpo sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri.



Giuseppe Mario Sardi era un escursionista esperto. Guida alpina, a Bellusco era uno dei referenti della locale sezione del CAI. I funerali saranno celebrati nella giornata di sabato.