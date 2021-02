Lutto in un Comune bresciano: è morto lo storico fornaio

Aveva 87 anni Giuseppe Maccarini, da tutti conosciuto come Beppe: per decenni ha gestito la storica forneria di Piazza XX Settembre a Calvisano

La comunità di Calvisano piange la scomparsa di Giuseppe Maccarini, da tutti conosciuto come Beppe, storico fornaio di paese: come scrive il Giornale di Brescia, per decenni ha gestito la storica panetteria di famiglia, da qualche tempo passata di mano ai figli Giambattista e Sergio. Aveva 87 anni: venerdì pomeriggio i funerali.

Oltre ai figli Sergio e Giambattista, con la nuora Sabrina, Beppe Maccarini lascia i nipoti Davide e Sofia, il fratello Paolo e la sorella Fiorangela. Un pezzo di storia che se ne va: aveva cominciato ancora giovanissimo a lavorare in forneria, seguendo le orme del padre Battista, che a sua volta aveva ereditato l'attività dal padre Giuseppe. Insieme a lui, dietro al bancone, anche la moglie Giuseppina.

Il negozio è stato inaugurato nel lontano 1864: da allora è sempre rimasto aperto, in Piazza XX Settembre, ha resistito a due guerre mondiali, alla pandemia di Spagnola, alle periodiche crisi del secolo scorso, e continua a resistere anche nel pieno del coronavirus. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia.