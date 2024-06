È morto a 88 anni il dottor Giuseppe Giambra, storico medico di base per decenni in servizio nella Bassa Bresciana: abitava a Ludriano ma ha sempre lavorato a Roccafranca, dove ancora oggi era stimato e conosciuto, prima come ufficiale sanitario comunale e poi come medico di medicina generale. In tanti anni nel suo studio sono passati migliaia di pazienti.

Lascia 4 figlie nel dolore

Originario della Sicilia, si era trasferito ancora giovanissimo nel Bresciano per lavorare. Sposato con Erminia, lascia nel dolore le figlie Simona, Manuela, Rosalia e Arnalda. Si è spento venerdì sera alla Domus Salutis di Brescia, dov'era ricoverato da tempo: i funerali, affidati alle onoranze funebri Maiolini Albino, saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Ludriano, partendo dall'obitorio della Domus Salutis.