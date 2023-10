Stroncato da un malore improvviso: Giuseppe muore nel negozio di famiglia

Aveva appena varcato l'uscio del negozio di alimentari di famiglia, per prendere qualche moneta e andare a bere il caffè con un amico, quando ha accusato un improvviso malore ed è stramazzato a terra. A nulla è valso il tempestivo allarme dell'amico che ha assistito alla tragedia, così come la successiva mobilitazione di tantissimi concittadini: per Giuseppe Franzoni, 78enne di Serle, non c'è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri, venerdì 6 ottobre, all'interno dello storico alimentari Tonni di piazza Boifava a Serle. In tanti hanno provato a far ripartire il cuore del 78enne, che per molti anni aveva lavorato dietro al bancone del negozio, ora gestito dalla moglie e dalla nipote. Immediatamente, oltre alla chiamata al 112, è scattata la corsa verso la farmacia per recuperare il defibrillatore e cominciare le operazioni di rianimazione, guidate dall'operatore del centralino del numero unico per le emergenze, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica. Tentativi che si sono protratti a lungo, anche dopo l 'arrivo dei sanitari, ma che si sono purtroppo rivelati vani: il cuore del 78enne non ha più ripreso a battere.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito: accertate le cause naturali all'origine del decesso, la salma dell'uomo è stata consegnata ai familiari e ora riposa nell'abitazione di via X giornate. Già fissata la data dei funerali: saranno celebrati alle 10 di lunedì 9 ottobre nella chiesa parrocchiale del paese. Una folla commossa di persone è attesa per l'ultimo saluto: Franzoni era un volto molto in paese.