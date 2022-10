Ex fornaio muore schiacciato dal trattore: era padre di 2 figli

E' Giuseppe Filippi, 69 anni, la vittima del drammatico incidente col trattore di giovedì pomeriggio a Ome. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo agricolo mentre stava recuperando della legna lungo l'argine del torrente Gandovere, in Via San Lorenzo, nel territorio dell'omonima contrada. Qui il trattore avrebbe perso aderenza, finendo per ribaltarsi nell'avvallamento sul ciglio del fiume: il povero Filippi ne è stato travolto e per lui non c'è stato più niente da fare.

Deceduto sul colpo: a nulla è servito, purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Pubblico Franciacorta, oltre all'elicottero decollato da Brescia e ai Vigili del Fuoco. Ma all'arrivo dei sanitari era già morto. A dare l'allarme, intorno alle 15.30, alcuni vicini che sarebbero stati allarmati dal tonfo. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

Tornato in Franciacorta per la pensione

Nato e cresciuto a Ome, ancora giovanissimo si era trasferito in Svizzera dove aveva costruito la sua famiglia: per decenni ha fatto il fornaio oltreconfine, un lavoro che gli è rimasto nel cuore. Tornato in Franciacorta per godersi la pensione, ha continuato a produrre pane e dolci anche a casa. Era un punto di riferimento per la contrada e per tutto il paese, attivo nel sociale e impegnato in feste ed eventi. Lascia nel dolore la moglie Evelin e i figli Ernesto e Alessandro (che vivono in Svizzera): a breve verrà resa nota la data del funerale.