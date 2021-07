In vacanza al mare con la moglie, medico muore stroncato da un malore

Ricoverato in due ospedali diversi, non c'è stato niente da fare

In vacanza con la moglie, si sente male: è morto poche ore dopo in ospedale. E' stato questo il triste destino del dottor Giuseppe Ferrari, 69 anni, stroncato dalle complicanze di un malore mentre si trovava in Liguria per passare qualche giorno al mare insieme all'amata Letizia. Ricoverato prima all'ospedale di Levante, è stato poi trasferito al nosocomio di La Spezia: ma non c'è stato comunque niente da fare. La salma è già tornata a casa, nella “sua” Timoline dove ha abitato per una vita intera.

L'abbraccio alla moglie e ai fratelli

Oltre alla moglie lo piangono le sorelle Maria, Gelsomina, Clementina e Angelo e i fratelli Luciano e Damiano. I funerali giovedì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Timoline. Era molto conosciuto non solo nella frazione, ma in tutta Corte Franca e oltre: per tanti anni è stato medico dirigente dell'ex Asl di Iseo, ma pure ufficiale sanitario a Montisola.

Impegnato nel sociale e nella vita politica del paese, a Corte Franca era stato nominato assessore alla Cultura, Istruzione e Servizi sociali ai tempi della giunta di centrosinistra di Giuseppe Pinelli, nel periodo che andava dal 1993 al 1997. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: “Ciao Doc, ci mancherai”.