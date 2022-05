Stroncato da un infarto mentre è in vacanza: morto carrozziere bresciano

Stroncato da un infarto mentre è in vacanza: è morto a 65 anni Giuseppe Boletti, storico carrozziere di Manerba. Abitava a Raffa di Puegnago: è qui che aveva inaugurato la sua prima attività, più di 40 anni fa, insieme al socio Ugo Leali. Da qualche tempo la sua officina si era trasferita a Manerba, in località Campagnola: parliamo della Space Car oggi gestita insieme ai figli Sebastiano e Barbara.

Stroncato da un infarto

Si è sentito male domenica sera nella sua seconda casa a Bagolino: come detto, stroncato da un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. “Era buono come il pane, sempre disponibile”, dicono di lui gli amici di una vita: soltanto martedì più di un centinaio di persone ha fatto visita alla salma, che riposava nell'abitazione di Via Borsellino.

Lascia nel dolore la moglie Serenella, i figli Sebastiano con Elisa e Barbara con Mirko e Sara, i nipoti Lorenzo, Christian e Alessandro, i fratelli e le sorelle. I funerali sono stati celebrati mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di Raffa.