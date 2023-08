Morte dell'imprenditore Beppe Scuola, lacrime e dolore: "Era un gentiluomo"

Cordoglio unanime per l'improvvisa e tragica scomparsa dell'imprenditore Giuseppe "Beppe" Scuola, morto all'età di 75 anni in un incidente stradale avvenuto sulla Corda Molle all'altezza di Castenedolo, verso le 18 del pomeriggio di ieri, mercoledì 30 agosto.

"Sono le notizie che non vorresti mai avere – ha dichiarato Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia –. La morte di Beppe Scuola mi lascia sgomento e tristissimo. Uno degli imprenditori più generosi, perbene, eleganti ed educati che ho conosciuto. Abbiamo in molti, suoi ospiti, trascorso momenti belli con lui e nella sua azienda, la DAC. Mi stringo a tutta la sua famiglia. Avrete un Angelo in più che vi proteggerà ed indicherà il cammino".

Un messaggio di cordoglio è arrivato in mattinata anche da Fabio Rolfi, ex candidato sindaco e oggi consigliere comunale in Loggia: "Un grande imprenditore, un visionario, un infaticabile lavoratore, una persona cortese e per bene – ha scritto su Facebook –. Sempre gentile e accogliente. Brescia perde un grande protagonista della propria storia economica e imprenditoriale. Buon viaggio Beppe".

L'azienda

Giuseppe Scuola era il patron della DAC di Flero, azienda di distribuzione alimentare fondata negli anni '70 e, da allora, cresciuta costantemente fino a diventare il player di riferimento nazionale nel settore "food and beverage" per la ristorazione.

Dal quartier generale di Flero – e grazie a filiali, società controllate e ben 29 piattaforme logistiche – negli anni l'azienda si è radicata sul territorio italiano, tanto che oggi raggiunge qualunque zona della penisola. Tra i marchi di sua proprietà annovera Arco, Arco Gel, Baffo Verde, Re Giulio Salumi, El Pulpo Diablo, Seppia Valkyria e Drakaris.

Dalla fusione tra DAC e Meat Lab, è poi nato un marchio specializzato nella selezione delle carni più pregiate provenienti da tutto il mondo, composto da 5 differenti linee: Quinn dall'Irlanda, Merida dalla Spagna, Rubis Rouge dalla Francia, Kobieta e Baron Byk dalla Polonia. Nel 2006 è inoltre nata la linea Veritas, una selezione di prodotti di eccellenza per gli hotel e l'alta ristorazione.

Un paese in lutto

La notizia del tragico incidente ha gettato nello sconforto l'intera comunità: "Abbiamo appreso con dispiacere la triste notizia del lutto che ha colpito la famiglia Scuola – scrive l'amministrazione comunale –. Ieri, a causa di un gravissimo incidente, ci ha lasciati Giuseppe Scuola, patron della DAC. A nome di tutta la comunità flerese porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini nella preghiera".

Scuola lascia nel dolore l'amata moglie e due figli. Ora si attende che siano rese note data e ora dei funerali. Per le esequie è atteso un bagno di folla: saranno presenti politici ed esponenti del mondo dell'imprenditoria, i suoi concittadini e le tante persone a cui la sua impresa ha dato e continua a dare lavoro: sono oltre 600, calcolando dipendenti e agenti affiliati.

Oltre a essere un imprenditore, Beppe Scuola era amato e stimato da tutti per il suo lato umano, la sua educazione e il suo altruismo e – commenta la vicesindaco di Flero Elena Franceschini – negli anni si è sempre distinto "per la sua grande generosità, ha sempre aiutato in caso di necessità i suoi concittadini più fragili".