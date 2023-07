È morto a 63 anni Giuseppe Ambrosini, da tutti conosciuto come "il Guerriero": deejay di fama nazionale, negli anni Ottanta per lungo tempo è stato resident alla discoteca Le Cupole di Manerbio, dove abitava, ma anche al Typhoon di Gambara e al Bisbi di Pavone Mella. Nella sua lunga carriera memorabili i suoi back to back in consolle con Daniele Baldelli.

Stroncato in pochi mesi da una leucemia fulminante, si è spento in ospedale: lascia tanti bei ricordi nei giovani di ieri e di oggi. Il funerale è stato celebrato venerdì mattina nella parrocchiale di Manerbio. I parenti e gli amici, nel necrologio, ringraziano "tutti coloro che con affetto l'hanno seguito nel decorso della malattia, amministratori comunali e servizi sociali".