Sono state sospese le ricerche di Giulietta Milanese, la donna di 85 anni di San Giovanni Lupatoto (Verona) scomparsa ormai da giorni tra i boschi e le montagne di Lozio, in Valcamonica, dove tutti gli anni si trasferiva in estate per passare qualche settimana di vacanza. Con lei c'era anche la figlia, che l'avrebbe persa di vista senza più ritrovarla: vista l'età e i problemi di salute della donna, le ricerche sono scattate immediatamente. Ma senza successo.

Ricerche a tappeto, ora sospese

Domenica è stata (per ora) l'ultima giornata di ricerche per la signora che risulta dispersa da mercoledì scorso. L'area nei dintorni della località di San Nazaro è stata perlustrata ed esaminata più volte, in modo capillare, con il supporto di unità cinofile, droni e squadre specializzate nel soccorso in forra: più di 50 anche domenica gli uomini impegnati sul fronte delle ricerche, dal Soccorso Alpino di Brescia, Bergamo e Lecco, il Sagf della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e e associazioni locali di Protezione Civile.

I soccorritori hanno continuato a cercare fino a sera, anche lungo canali impervi e folte aree boschive. Niente da fare: di Giulietta Milanese nessuna traccia. Per questo in serata è arrivata la decisione: in accordo con il sindaco di Lozio, i Carabinieri, il Sagf, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, le operazioni sono sospese e riprenderanno qualora dovessero emergere elementi utili per proseguire.