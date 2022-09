Ha insegnato a generazioni di bambini: il paese piange la maestra Giulia

Si è spenta alla soglia dei 100 anni - li avrebbe compiuti il prossimo 14 febbraio - la storica maestra di Marcheno. Ma il volto e il ricordo di Giulia Uberti resteranno scolpiti nella memoria di generazioni di studenti, ai quali ha insegnato davvero tutto: l'amore per la conoscenza, il rigore e la disciplina, la voglia di migliorarsi costantemente. Una vita in cattedra: dal secondo dopoguerra, fino alla pensione, ha insegnato alle scuole elementari del paese della Valtrompia, diventando un punto di riferimento per centinaia di alunni.

La notizia della scomparsa della storica maestra si è diffusa rapidamente in paese e sono stati tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social. "Con la cara maestra Giulia se ne va un grande pezzo della storia di Marcheno. La ricorderemo sempre con affetto", si legge. "È come se ci lasciasse una mamma: precisa negli insegnamenti, ci amava come se fossimo i suoi figli", scrive un'ex alunna.

"Una persona di grande generosità e cultura, davvero indimenticabile", aggiunge una concittadina. In decenni di lezioni ha seminato conoscenze e concetti, ma anche educazione e umanità, lasciando un segno indelebile nei bimbi a cui ha insegnato a leggere e scrivere, ed anche po’ cresciuto.

Oltre a generazioni di studenti, lascia nel dolore i figli Lionello e Fabrizio e i nipoti. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto: sarà celebrato mercoledì mattina, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Marcheno.