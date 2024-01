Esce dal carcere per il lavoro, rientra ubriaca: revocati i permessi

Alla tradizionale cena di Natale ha esagerato con l'alcol, ma non poteva permetterselo. È successo a Giulia Taesi, 29enne, detenuta nel carcere di Verziano per quanto successe nel 2016, quando con il fidanzato Manuel Rossi uccise con 81 coltellate lo spacciatore tunisino Riad Belkhala.

Condannata 16 anni, Giulia non ha mai fatto ricorso in Cassazione. Ha già scontato un terzo della pena, dunque grazie all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario può usufruire di permessi che le consentono di frequentare l'università e lavorare. Cose che Giulia sta facendo, in città, come riporta il Giornale di Brescia che racconta la vicenda nel numero in edicola stamane.

Poco prima di Natale la donna ha partecipato alla cena organizzata nel ristorante nel quale lavora. Al momento di tornare a Verziano però gli agenti si sono accorti che aveva esagerato con l'alcol. Sottoposta alle analisi, si è avuto il riscontro ufficiale e a Giulia sono stati revocati i permessi di uscita per lavoro e studio. La sua posizione verrà esaminata nelle prossime settimane dai magistrati chiamati a valutare la situazione.