Morta Giulia Gazzani, figlia del sindaco e vice presidente della Provincia di Mantova

Castelbelforte – piccolo comune mantovano – è sotto shock per l'improvvisa scomparsa della 26enne Giulia Gazzani, figlia del sindaco del paese (Massimiliano) nonché vicepresidente della Provincia.

Poco dopo le 19 di sabato, la giovane ha accusato un improvviso malore mentre si stava facendo la doccia, da poco tornata a casa dopo l'allenamento in palestra. Pare che a trovare il corpo sia stato uno dei fratelli, che ha subito lanciato l'allarme: il 118 ha provato a rianimarla sul posto per circa un'ora, poi si è tentata una corsa disperata all'ospedale Carlo Poma di Mantova, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



È stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso: molto probabilmente, verrà effettuata nella giornata di domani.