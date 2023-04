Insegnante e allenatore stroncato dalla malattia: tutto il paese piange Giovanni

Sarà celebrato alle 15 di oggi, venerdì 28 aprile, il funerale di Giovanni Viviani, volto più che noto del mondo calcistico della bassa bresciana. Insegnante e allenatore di numerose squadre, si è spento nei giorni scorsi, all'età di 73 anni. A strapparlo all'affetto della moglie Rita, dei loro due figli Cevert e Angelo e dei tantissimi ex allievi è stata una malattia contro la quale lottava da tempo.

Il calcio era la sua grande passione, come l'insegnamento: ha lasciato ricordi indelebili in centinaia di giovani che ha cresciuto sui campi di Orzinuovi, Roccafranca, Pompiano e Rudiano, per i quali è stato un esempio e un riferimento anche fuori dal rettangolo di gioco. In molti lo ricordano per la sua bontà e la capacità di prendersi cura di ognuno dei suoi allievi. Decine di persone sono attese per la cerimonia funebre che sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Roccafranca, paese dove Viviani viveva da sempre con la famiglia.