Precipita in montagna per 200 metri, muore sotto gli occhi del giovane amico

Dramma sul monte Alben, nelle Prealpi Orobie. Verso le 8 e mezza di martedì, il 56enne Giovanni Senocrate ha perso la vita dopo essere precipitato per oltre 200 metri, mentre stava scendendo il canale Albi, sulla parete nord.

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di un 18enne di Parre, amico di famiglia: è stato proprio lui a chiamare i soccorsi in preda alla disperazione. Esperto alpinista e perfettamente attrezzato, pare che Senocrate abbia perso l'equilibrio dopo aver messo il piede su una lastra di ghiaccio.

Quando i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il 56enne, era ormai privo di vita. I carabinieri del comando di Clusone, intervenuti per gli accertamenti di legge, hanno già dato il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia.

Originario di Gorno, ma residente a Cerete Basso, Senocrate era sposato e senza figli. In passato aveva lavorato come barista a Gorno, prima di essere assunto come operaio in una ditta di Cerete che si occupa della lavorazione di materie plastiche.