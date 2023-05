Imprenditore generoso e "amorevole con le sue operaie", così Ghedi ricorda Giovanni Panizza. A lungo patron dell'omonimo maglificio di famiglia di via Circuito Sud, si è spento nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Una vita di lavoro e abnegazione gli erano valsi anche la prestigiosa onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Conosciutissimo e stimato in paese, anche per avere dato lavoro a decine di concittadini, lascia nel dolore la moglie Elena e i figli Sergio, Marina e Daniela. Quest'ultima, che gestisce un negozio di abbigliamento in paese, 8 anni fa aveva dovuto affrontare un altro gravissimo lutto: la tragica scomparsa del marito Mario Manfredi, travolto e ucciso da un'auto al confine tra Brescia e Castenedolo. Una tragedia che aveva profondamente sconvolto l'intera comunità.

Decine le testimonianze d'affetto arrivate ai familiari di Panizza, che oltre alla moglie e ai figli lascia nel dolore gli adorati nipoti. Il funerale sarà celebrato alle 14 di oggi, lunedì 8 maggio, nella chiesa parrocchiale di Ghedi.