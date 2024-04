Alpino reduce di guerra e stimato imprenditore: addio a Giovanni Marco Franceschini

Era l'ultimo reduce Alpino della sezione di Brescia: l'unico che poteva raccontare le atrocità e i combattimenti del Secondo conflitto mondiale. Se n'è andato a pochi giorni del suo compleanno: il prossimo 25 aprile avrebbe infatti spento ben 104 candeline. Con Giovanni Marco Franceschini se ne va davvero un pezzo di storia, quella con la s maiuscola.

A dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta nella giornata di oggi (domenica 21 ottobre) è la sezione Ana di Brescia. “Prima di lasciarci - si legge in un post diffuso sui canali social - ha espresso il desiderio che alle sue esequie fossero presenti gli Alpini". La cerimonia funebre si terrà martedì 23 aprile, alle 10.30, nella chiesa Santa Maria Crocifissa di Rosa in città.

Franceschini, classe 1920, era stato tenente degli alpini, in forza al battaglione Exilles: aveva combattuto sul fronte jugoslavo prima di essere catturato dai tedeschi e deportato in Germania. Dopo la guerra era rientrato a Brescia e aveva fondato - nel 1970 - la Marco Spa, azienda di Castenedolo che produce avvisatori acustici (clacson) e pompe elettriche per motori.