Addio a Giovanni Luvriti, storico presidente della Polisportiva Provagliese

"Con immensa gratitudine, buon viaggio Presidente". Questo il saluto che i tanti amici della Polisportiva Provagliese hanno voluto affidare ai social per salutare Giovanni Luvriti, storico presidente della Società, mancato all'età di 81 anni.

Fondatore di un'azienda di rilievo nel settore litografico, era molto conosciuto per la sua partecipazione alle attività nel settore sportivo. In particolare, per 38 anni, è stato presidente della Polisportiva Provagliese. Inoltre aveva ricoperto cariche a livello provinciale e regionale, come consigliere della Lega nazionale dilettanti.

La sua passione per il calcio non gli ha mai fatto perdere di vista quanto gli accadeva intorno. Per questo è stato sempre in prima linea anche nel sociale, come sostenitore, tra l'altro della Fondazione Laudato e del Panathlon di Brescia. Membro del Lions Sebino, per due anni ne fu anche presidente.

Giovanni Luvriti lascia i figli Carla, Claudia e Pierandrea, oltre alla compagna Angela. I funerali si svolgeranno sabato 13 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Provaglio d'Iseo.