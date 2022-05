Brescia: è morto l'imprenditore Giovanni Inselvini, venerdì il funerale

Saranno celebrati venerdì mattina alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Gottardo a Brescia, i funerali di Giovanni Inselvini, imprenditore di lungo corso conosciuto in tutta la provincia (e non solo). Da sempre impegnato nel settore della siderurgia, nella sua interminabile carriera è stato per decenni alla guida dell'azienda galvanica Baratti Service di Brescia. Un'attività che ha fatto la storia, avviata nel lontano 1912.

Inselvini si è spento nei giorni scorsi: classe 1938, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo giugno. Alle sue spalle – oltre a un passato di grande successo industriale – c'è solo una macchia, quella dell'inquinamento della falda a cui è però seguito un investimento milionario per la bonifica del terreno.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente in tutto il mondo imprenditoriale lombardo. "Se n'è andato un grande uomo, che lascia un vuoto profondo. Resterà il ricordo di una persona speciale" si legge tra i tanti, tantissimi messaggi di cordoglio. Inselvini lascia nel dolore la moglie Grazia e i figli Alberto e Ottaviano, che hanno preso le redini dell'azienda di via Padova.