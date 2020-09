Addio all’imprenditore Giovanni Cartabbia: ha fondato il gruppo Macpi

Palazzolo e il mondo dell’economia bresciana piangono la scomparsa di un imprenditore lungimirante, brillante e generoso: Giovanni Cartabbia è morto nei giorni scorsi all’età di 87 anni. È stato il fondatore, insieme a Luciano Sardini, della Macpi Spa di Palazzolo sull’Oglio. L’azienda, creata nel 1961 per realizzare macchine da stiro, ha poi diversificato l'attività, diventando una delle realtà più affermate - a livello globale - nella produzione di macchinari per il settore dell’abbigliamento. Innovazione costante e continua espansione: nata dal sogno di due ragazzi, la Macpi è presente in America sin dagli anni ’80, ma vanta filiali pure in Cina, India e Bangladesh.

Dietro ai tanti brevetti che hanno cambiato la storia dell’evoluzione tecnologica dell’industria dell’abbigliamento c’erano le idee di Giovanni Cartabbia. Nel 1990 l’imprenditore bresciano fu insignito del prestigioso premio ‘Tecnica della Confezione International Award’, “per aver rivoluzionato, perfezionandola, una delle fasi più difficili della lavorazione dell’abbigliamento con una serie di geniali brevetti che hanno fatto delle macchine per lo stiro uno dei mezzi più avanzati tecnologicamente, realizzando anche un robot di produzione delle macchine stesse, così da raggiungere altissimi livelli qualitativi nel prodotto finale”.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia dell'imprenditore che lascia nel dolore la moglie Ada e i figli Paolo e Elena. “Grazie alla tua visione e alla tua tenacia sei stato una guida per tutti noi e continuerai ad esserlo. La tua personalità e ciò che hai apportato a questo settore rimarranno per sempre nei nostri cuore”, si legge sul sito ufficiale del gruppo, ora guidato anche dai suoi due figli. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì pomeriggio (alle 16) nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Palazzolo.

