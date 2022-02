Brescia: morto a 65 anni il dottor Giovanni Bordiga, venerdì il funerale

Un professionista stimato e conosciuto nel Bresciano, e non solo; gentile e sempre disponibile per i pazienti, come per i colleghi. È unanime il cordoglio per il dottor Giovanni Bordiga, scomparso nei giorni scorsi dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia.

Aveva solo 65 anni, la maggior parte dei quali passati in corsia o negli ambulatori di tanti centri medici della provincia. La tragica notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto tanti colleghi e le centinaia di pazienti che aveva curato nel corso degli anni.

Il ricordo dei pazienti e dei colleghi

"Lo porteremo nel nostro cuore, ricordando la sua professionalità, la sua umanità e la sua dolcezza", si legge tra i tanti messaggi di cordoglio scritti dai colleghi. E ancora: "Ricordiamo con affetto la sua intelligente disincantata ironia, la sua umanità e professionalità."

Una lunga e brillante carriera

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita nel 1981, si era specializzato in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e anche in Radiologia. Aveva iniziato la carriera di radiologo, alla fine degli anni '80, a Gardone Val Trompia e per due anni aveva lavorato al Civile, come medico dirigente. Dal 1998, per oltre 10 anni, era stato responsabile del servizio di radiologia della Casa di cura delle Ancelle della Carità di Cremona; successivamente aveva ricoperto il medesimo ruolo alla Domus Salutis di Brescia e, dal 2012, alla clinica Poliambulanza. Al lavoro in ospedale aveva sempre affiancato l'attività ambulatoriale, in diversi centri medici della città.

Lascia nel dolore la moglie Paola e i figli Matteo e Carolina. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì mattina, alle 10.30, nella chiesa di San Faustino a Brescia.