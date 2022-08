Valgrigna: trovato morto Giovanni Battista Mendeni, 67enne di Cividate Camuno

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Giovanni Battista Mendeni: il 67enne di Cividate Camuno era scomparso mercoledì sera nei dintorni di Bienno e Berzo Inferiore. Era uscito di casa in mattinata per andare in cerca di funghi in Valgrigna: il mancato rientro in serata ha fatto allarmare i familiari, che intorno alle 20 hanno chiesto aiuto al 112.

Subito si erano attivati una trentina di soccorritori, tra Cnas (Corpo nazionale Soccorso alpino), Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), Carabinieri e Vigili del Fuoco. Per il Soccorso alpino erano sopraggiunti sul posto i tecnici della stazione di Breno: presenti anche le unità cinofile specializzate (i cani molecolari).



Dopo lunghe ore di ricerche, stamattina il drammatico epilogo: Mendeni è stato trovato senza vita in località Piazzalunga, in prossimità della zona dove aveva parcheggiato l'auto, prima di incamminarsi in cerca di funghi.