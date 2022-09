Lacrime per Giovanna, storica negoziante stroncata dalla malattia

E' morta a 77 anni Giovanna Castellini, titolare di uno storico negozio di abbigliamento in centro a Gargnano, in Via Roma: da tempo era alle prese con una grave malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Finché ha potuto ha continuato a lavorare in negozio: le sue condizioni si sono però aggravate nelle ultime settimane, tanto da costringerla al ricovero in ospedale. Il tragico epilogo lo scorso fine settimana.

La salma ora riposa alla casa funeraria Visentini di Gardone Riviera: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio a Gargnano, dalle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino. Lascia nel dolore il marito Giuseppe, i figli Nicoletta e Fabio. Solo pochi mesi fa Giovanna aveva perso il fratello Fabio Castellini, trovasto senza vita nei boschi sopra Tignale.