È Giorgio Vavassori, 61enne di Telgate (Bg), la vittima della tragico incidente avvenuto prima dell'alba a Pontoglio. Verso le 5.45 di oggi – mercoledì 28 febbraio – l'uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con la moto contro un camion posteggiato nel piazzale della Ario srl, azienda specializzata nella produzione di etichette adesive situata nella zona industriale a nord del centro abitato, al civico 34 di via Giuseppe Di Vittorio.

Per i soccorsi sono intervenute due auto medicalizzate e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio, ma per Vavassori – dipendette della ditta – non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto.

La dinamica di quanto avvenuto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma – stando alle prime informazioni trapelate – sembra che il 61enne abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto prima di schiantarsi contro il mezzo pesante: si è trattato di un impatto non violento e, per questo motivo, non si esclude che il decesso sia stato causato da un malore. Il magistrato di turno potrebbe disporre autopsia: per i rilievi sono intervenuti i poliziotti della Stradale e gli uomini di Ats.