Morto in azienda, era appena arrivato al lavoro: domenica il suo compleanno

Come tutte le mattine era appena arrivato in azienda, alla Ario Label Solution di Pontoglio, nota anche come Ario srl, la ditta per cui lavorava ormai da lungo tempo: prima dell'alba di mercoledì, non erano ancora le 6, ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato con un camion, nel piazzale interno dell'azienda. Impatto violentissimo e purtroppo fatale, nonostante il casco ben saldo: Giorgio Vavassori, 61 anni, è morto sul colpo.

La salma è stata già riconsegnata alla famiglia che potrà così organizzare il funerale: l'ultimo saluto sarà celebrato venerdì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Telgate, il paese dove abitava. Non era sposato ma molto legato alle sue tre sorelle, con cui si vedeva spesso: insieme a loro e agli amici domenica avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Il tragico incidente

L'allarme in azienda, come detto, è scattato ancora prima delle 6. I colleghi hanno allertato il 112 mentre venivano prestati i primi soccorsi: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, l'infermierizzata, un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. Ma per Vavassori non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i tecnici del Psal di Ats: l'incidente è stato considerato come un infortunio sul lavoro. A loro sono stati affidati i rilievi, con il supporto dei Carabinieri.