Madre e figlio muoiono a pochi giorni di distanza: lui era un ex dj e ristoratore

In un tempo non lontano era stato un deejay apprezzato e conosciuto, in radio e in discoteca (Antares, Freeway e Antigua solo per citare i locali più celebri): poi il lungo impegno nel mondo della ristorazione, anche all'estero, infine (da pochi mesi) il lavoro come autista. Stroncato da due incidenti in rapida sequenza, che hanno lasciato strascichi pesanti fino a provocare un ictus, la vigilia di Natale, da cui non si è più ripreso: fino al tragico epilogo del 3 gennaio scorso.

È morto in ospedale a soli 60 anni Giorgio Passera: era ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo. Originario del capoluogo orobico, per più di 10 anni aveva vissuto e lavorato in Romania per poi tornare in provincia: ora abitava a Roncola Alta, in Valle Imagna, insieme alla moglie Liliana (conosciuta proprio in Romania). A metà novembre il primo incidente, in scooter, mentre tornava a casa dal lavoro: il secondo circa un mese più tardi.

Il ricordo

Ricoverato in ospedale, alla vigilia di Natale ha avuto un ictus da cui, come detto, non si è più ripreso: la madre Paolina è morta il giorno dopo, forse anche a causa del tremendo dispiacere. La salma di Giorgio Passera è stata ricomposta e attualmente riposa nella camera mortuaria dell'ospedale, in attesa del funerale. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Così scrive il fratello Paolo: “Annuncio con il cuore che piange il secondo lutto di questa orribile settimana. Mio fratello Giorgio è morto, ma lo porterò sempre con me".