Allergia all’antibiotico, muore ex ristoratore: era papà di una bambina

Giorgio Panisi è morto a 53 anni per uno shock anafilattico: nato e cresciuto a Reggiolo, Reggio Emilia, era conosciuto anche in Lombardia e nel Mantovano per aver gestito a lungo il Blue Motel di Suzzara, oltre (insieme al fratello) alla trattoria Quattro Venti di Curtatone, poi chiusa durante il Covid. Si è spento nella sua abitazione, sotto gli occhi della madre, come detto a causa di uno shock anafilattico: quest’ultimo scatenato a causa di un antibiotico che aveva preso per il mal di denti. Era allergico alla penicillina: pare non avesse segnalato la sua problematica al medico.

Giovedì pomeriggio il funerale

Si è sentito male in casa, quasi svenuto in giardino e poi in bagno, dove è collassato non prima di aver chiesto aiuto alla madre, che disperata ha allertato il 112: all’arrivo dei soccorsi purtroppo era già morto. Per la sua allergia era già stato male in passato: qualche anno fa era sopravvissuto a un arresto cardiaco. La salma riposa nella sua abitazione di Reggiolo, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio nella parrocchiale del paese.

Lascia nel dolore la mamma Carla e la figlia Ambra, la compagna Nurie con Fabio e Giada, i fratelli Daniele, Alberto e Lorenzo. La famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte alla cooperativa sociale Il Bettolino.