Si ferma per prelevare al bancomat, l'amico lo prende a pugni e lo rapina

Pensava fosse un amico, in realtà era un approfittatore senza scrupoli, che non ha esitato a picchiarlo selvaggiamente per 100 euro. La brutta avventura è capitata a Giorgio Conti, 65enne, ex assessore a Rovato (con deleghe allo Sport, al Turismo, al Tempo libero e all’Associazionismo) e noto deejay, che qualche giorno fa per un gesto di altruismo e generosità ha rimediato una prognosi di 30 giorni.

I fatti, raccontati dallo sfortunato protagonista a PrimaBrescia: «È successo tutto al bancomat, a Sarezzo. Ho dato un passaggio a quello che credevo un amico, lui mi ha chiesto in prestito 20 euro e quindi mi sono fermato allo sportello per prelevare. A quel punto, però, lui mi ha aggredito alle spalle, intimandomi di prelevarne 100. Di fronte al mio rifiuto, ha iniziato a prendermi a pugni. Non so come, ma sono riuscito a scappare in macchina e mi sono precipitato al Pronto soccorso più vicino».

Conti si è messo al sicuro, ed è riuscito a non consegnare i contanti all'aggressore, che è comunque fuggito con la carta di credito e il cellulare. Comprensibile l'amarezza del deejay, esplicitata sui social network: «Aiutare le persone inutili false cattive bugiardi e ladri seriali nonché tossici porta solo guai seri alla tua persona... Ieri Pronto Soccorso Ospedale di Gardone Val Trompia, oggi pronto soccorso Ospedale Civile di Brescia e reparto Maxillo facciale. Risultato perso 8 denti trauma allo zigomo e collare per 10 giorni e 30 di prognosi. Domani denuncia ai Carabinieri e Avvocato. Danno economico e morale notevoli. Ripeto non aiutare MAI le persone inutili - conclude Conti - soprattutto se si spacciano per amici e si infilano nella tua vita e nella tua famiglia come il più maligno dei tumori».