Stroncato da un male incurabile, tutto il paese piange l'amato medico di base

La comunità di Malegno piange la scomparsa del suo storico medico di base: il dottor Giorgio Baffelli è morto a soli 67 anni. Si è dovuto arrendere a un male incurabile, che non gli ha lasciato scampo: si è spento in ospedale a Bergamo dov'era ricoverato da qualche giorno. Lo piangono l'amata moglie e i suoi due giovani figli.

Medico di base per 40 anni

L'ultimo saluto è programmato per giovedì pomeriggio: il funerale sarà celebrato alle 16 al cimitero del paese. Classe 1954, avrebbe compiuto 68 anni in agosto: si era laureato in Medicina nel 1979 e l'anno seguente aveva subito iniziato a esercitare la sua professione. E' stato medico condotto per quasi 40 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia: “Un medico instancabile, mancherà a tanti”, si legge su “Sei di Malegno se”. E ancora: “Una persona speciale, professionalmente e umanamente”.