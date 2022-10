Morta a pochi giorni dal suo compleanno: si riuniscono in 100 per festeggiarla

L'8 settembre scorso la tragedia. Giorgia Manenti si era sentita male nell'azienda dei genitori, la Mega S.r.l. di Castelli Calepio (Bg), dopo essere da poco rientrata dalla pausa pranzo. Stava versando del liquido di produzione in una vasca esterna, quando – colpita da un malore – era caduta con il volto all'interno del contenitore in cui c'erano circa 30 centimetri d'acqua. Purtroppo, l'infortunio è avvenuto in un punto poco visibile. La giovane era stata soccorsa dopo alcuni minuti dal padre Omar: subito era stato allertato il 112, che aveva inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, ma – purtroppo – non c'era già più nulla da fare.

Giorgia era una giovane piena d'energia ed entusiasmo, aveva dentro di sé una contagiosa voglia di vivere. E così l'hanno voluta ricordare sabato sera, a Sarnico sul Lago d'Iseo, le 100 persone riunitesi in un ristorante per il compleanno della ragazza, che avrebbe compiuto 26 anni venerdì 7 ottobre; una festa che Giorgia stava già preparando, prima che l'improvviso malore la strappasse per sempre alla vita.

Oltre alle amiche e agli amici di sempre, c'erano i suoi familiari, la mamma Chiara, papà Omar, il fratello Alex, gli amati nonni, gli zii e i cugini. Una serata di lacrime e di sorrisi, con la proiezione di video che ritrovavano Giorgia e il suo volto gioioso, sulle note di una cantante che letteralmente adorava: Laura Pausini. In fondo, lei avrebbe voluto essere ricordata così, messaggera al di là della morte della sua radiosa e indimenticabile voglia di vivere.