Nuove soddisfazioni per monsignor Giordano Piccinotti: Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo titolare di Gradisca, in provincia di Gorizia. La nomina è arrivata proprio ieri, giovedì 31 gennaio: il giorno in cui si celebra la festa di San Giovanni Bosco, alla cui congregazione appartiene il sacerdote salesiano di Offlaga.



Solo lo scorso ottobre il 48enne, nato a Manerbio nel febbraio del 1975 ma cresciuto ad Offlaga, era diventato presidente dell’amministrazione del patrimonio della Sede apostolica, l’organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Vaticano.

La notizia della sua nomina ad arcivescovo è stata diffusa nelle scorse ore dalla sua stampa del Vaticano: ancora da fissare il giorno dell’ordinazione episcopale, presumibilmente avverrà nelle prossime settimane.

Chi è don Giordano Piccinotti

Don Piccinotti ha conseguito la licenza in Teologia spirituale presso l’Università pontificia salesiana a Roma. È stato economo delle case salesiane di Lugano, dal 2007 al 2011 e dal 2016 al 2017; e del centro “San Carlo” di Milano, dal 2011 al 2015; ha ricoperto il ruolo di economo anche a livello ispettoriale, dal 2011 al 2017. Ha ricoperto anche gli incarichi di direttore della “Fondazione Opera don Bosco nel Mondo” a Lugano; di procuratore della “Fondazione Istituto elvetico Opera don Bosco a Lugano”; direttore esecutivo della “Fondazione Opera don Bosco onlus” a Milano; membro del Consiglio della “Stiftung don Bosco in der Welt” a Schaan, Liechtenstein; tesoriere della ong “Volontariato internazionale per lo sviluppo”.