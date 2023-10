Dramma in azienda: morto padre di famiglia, lascia moglie e figlioletto

Ennesimo infortunio mortale sul lavoro. L'operaio Giordano Alborghetti, 55 anni l'età , è deceduto alla Mf Acciai di Pontida (Bg), ditta di piccole dimensioni specializzata nella lavorazione di metalli.

La tragedia nella giornata di venerdì. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che Alborghetti stesse lavorando con un macchinario utilizzato per la "pallettizzazione" dei nastri in alluminio, quando – per cause ancora in fase d'accertamento – sarebbe stato colpito alla testa dal braccio del macchinario. Nonostante il pronto intervento degli uomini del 118, che hanno provato più volte a rianimarlo, per l'operaio non c'è stato nulla da fare; è morto sul posto.

Giordano Alborghetti lascia nel dolore la moglie Simona e il figlio di 12 anni, coi quali abitava nella vicina San Gregorio, frazione del comune di Cisano Bergamasco. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, in attesa che la magistratura decida per l'eventuale autopsia. Sul caso indagano i carabinieri.