Auto nel precipizio, trovato morto noto allenatore di basket

Si era allontanato da casa da un paio di giorni, ritrovato senza vita: è il triste destino di Gianni Zappi, 76 anni, volto noto del basket italiano originario di Imola. Si era allontanato da casa e di lui non si avevano più notizie: i familiari ne avevano già denunciato la scomparsa. La sua auto è stata recuperata in un dirupo lungo il Passo del Gavia, in territorio di Ponte di Legno, precipitata per diversi metri.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 9 di mercoledì. Sul posto - oltre ai sanitari del 118, arrivati con l'eliambulanza decollata da Sondrio - sono intervenuti anche i Carabinieri di Ponte di Legno, la Guardia di Finanza di Edolo, personale del Soccorso Alpino. Ma per il 76enne non c'era già più niente da fare.

Una lunga carriera

Classe 1946 e originario di Imola, è stato giocatore, allenatore e dirigente di basket. Aveva indossato le casacche delle squadre Virtus Imola, Silvio Pellico e Andrea Costa, sempre a Imola (di cui fu anche fondatore, allenatore e direttore tecnico): come coach fu chiamato a Forlì e Reggio Emilia, ma anche a Cagliari, Firenze e Osimo, provincia di Ancona. Proprio ad Ancona fu anche allenatore della compagine di basket femminile. E' stato anche presidente della Usap, l'Unione sindacale degli allenatori di pallacanestro.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio. "L'Andrea Costa Imola - si legge in una nota - esprime le proprie sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Gianni Zappi. La dirigenza biancorossa si unisce al dolore della moglie Alide, del figlio Mauro e di tutta la sua famiglia. Un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto su tutta la nostra città". Così il sindaco di Imola, Marco Panieri: "Ho appreso con dolore la notizia. Gianni Zappi è stato un simbolo per la pallacanestro della nostra città, sia con la Virtus che con l'Andrea Costa, di cui è stato fondatore, allenatore e dirigente. Con lui se ne va una parte importante dello storia dello sport, a Imola e non solo".