Morto noto medico bresciano: "Ha dedicato tutta la sua vita ai malati "

Il mondo della medicina bresciana, e non solo, piange la scomparsa di Gianni Cancarini, medico urologo molto conosciuto e apprezzato. Si è spento nei giorni scorsi, a soli 59 anni.

Classe 1962, dopo la laurea in medicina conseguita all'Università di Brescia, si era specializzato in urologia all'Università di Padova. Aveva cominciato la carriera al Civile, nel 1997, poi si era trasferito nel nosocomio di Desenzano. Negli anni 2000 era tornato a lavorare in città, alla clinica Città di Brescia. Negli ultimi 17 anni aveva ricoperto il ruolo di responsabile del raparto di Urologia della Clinica San Camillo di Cremona.

Padre Bebber, amministratore delegato della clinica cremonese, lo ha ricordato così: "Un grande medico e un grande uomo, ha dedicato tutta la sua vita ai malati che ha sempre seguito con tutto il suo cuore. Un grande dolore per tutta la comunità camilliana".

Medico amato e stimato, ben oltre i confini provinciali, sono tanti gli ex pazienti che lo hanno voluto ricordare: "Mi ha salvato la vita dopo che mi fu scoperto il tumore prostatico: un grande medico la cui profonda umanità e competenza saranno da additare sempre negli annali della medicina", si legge tra i tanti, tantissimi, messaggi di cordoglio.

L'ultimo saluto sarà celebrato, alle 14.30 di lunedì, nella cappella della casa di cura San Camillo di Cremona, poi la salma verrà trasferita a Castenedolo per la sepoltura.