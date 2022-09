Malore improvviso nella notte: è morto Gianmario Martinazzoli

"Come un fulmine a ciel sereno, a cui facciamo ancora stento a credere": così Radio Voce Camuna nell'annunciare la morte di Gianmario Martinazzoli, scomparso a 72 anni nella notte tra lunedì e martedì, a quanto pare stroncato da un improvviso malore, probabilmente un infarto. Classe 1950, era nato e cresciuto a Grevo, frazione di Cedegolo: lascia nel dolore la moglie Noris, la figlia Alessandra con Giancarlo, i nipoti Mattia e Giorgio. Da diversi anni abitava a Malegno.

Una vita per il giornalismo

Ex insegnante di educazione fisica, aveva dedicato la sua vita al giornalismo: prima redattore e poi direttore di Radio Voce Camuna, è stato per molti anni corrispondente per la Valcamonica per Teletutto. Solo pochi giorni fa il suo ultimo servizio. Impegnato nel mondo cattolico, collaborava con l'Istituto Pro Familia di Breno. A breve sarà resa nota la data dei funerali.

"Tutta Radio Voce Camuna - si legge in una nota - lo ricorda con enorme affetto e gratitudine per il tempo che ha dedicato a tutto il territorio camuno, che ha sempre raccontato con precisione, onestà e professionalità, e per essere sempre stato al nostro fianco anche dopo aver lasciato, nel 2016, l'incarico di direttore".