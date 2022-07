Una vita in classe a insegnare, tutto il paese in lutto per l’amato prof di matematica

Ci sono professori i cui volti e insegnamenti sono destinati a restare impressi per sempre nella memoria di generazioni di studenti. Per i valori, e non solo per le nozioni, che hanno saputo trasmettere. È il caso di Gianluigi Guana, storico docente di matematica dell’istituto d’istruzione superiore Carlo Beretta di Gardone Val Trompia. La sua morte, avvenuta nei giorni scorsi, ha addolorato non solo gli ex colleghi ed alunni ma la comunità intera. Ne sono una prova tangibile le centinaia di messaggi di cordoglio e le testimonianze di vicinanza e affetto piovute sui social nelle scorse ore.

Classe 1943, era originario di Ardesio (Bg), ma da decenni viveva nel Comune ai piedi della Val Trompia. Si è spento sabato, all’età di 78 anni, lasciando nel dolore tre figli, tra cui Don Gialuca, l’attuale parroco di Berlingo e Berlinghetto.

In cattedra per una vita intera, anche dopo la pensione non ha mai spezzato i legami con la scuola dove aveva lavorato per decenni.

Il commosso ricordo di ex colleghi e studenti

"Ci mancherai tanto, anche perché nonostante la pensione sei sempre stato vicino con il cuore (non solo fisicamente) alla tua scuola, a cui hai dato tutto te stesso. Sei stato un riferimento per noi e per i tantissimi studenti che hai aiutato a crescere. Il tuo sorriso ed il tuo esempio di docente autorevole e carico di umanità non saranno mai dimenticati. Il tempo porta via tutto e ci cambia, ma le persone come te sono e saranno sempre la vera forza ed il vero sale di una comunità scolastica" , si legge sulle pagine social dell’Istituto superiore Beretta.

"La nostra comunità perde un immenso insegnante che, attraverso il suo essere uomo empatico ed affabile, ha saputo trasmettere ai suoi allievi valori che andavano ben oltre quelli matematici. Grazie Gianluigi", si legge tra decine di messaggi di cordoglio.

“Ciao Indimenticabile Prof. Guana. Eri uno di quelli che lasciano un ricordo indelebile nella memoria degli studenti, che ti insegnano non solo la matematica, ma la vita. Sincere condoglianze alla famiglia", scrive uno dei moltissimi ex alunni che lo ricordano con grande affetto e infinita riconoscenza.

L’ultimo saluto sarà celebrato martedì mattina, alle 10, nella basilica del convento di Gardone VaL Trompia.