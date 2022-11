Uccise la moglie e madre dei suoi figlioletti: la conferma della condanna

Sono passati più di due anni dal brutale omicidio: quattro coltellate inferte con violenza inaudita, tre all'addome e la quarta al collo, che si è rivelata fatale. Così Gianluca Lupi uccise la moglie Zsuzsanna Mailat, 39 anni, la sera dell'8 maggio del 2020 nella loro casa di Milzano: la giovane donna (e madre di tre figli piccoli, di cui uno disabile) era conosciuta da tutti come Susy, e la sua unica colpa sarebbe stata quella di voler interrompere la relazione con Lupi, avviando le pratiche per la separazione.

A inizio anno, il marito era stato condannato a 24 anni di carcere e non all'ergastolo. Questo perché, come riferito dal presidente della Corte d'assise di Brescia Roberto Spanò, il brutale omicidio non fu premeditato, e vanno considerate alcune attenuanti tra cui – si legge nelle motivazioni della sentenza rese note in questi giorni – le vicissitudini pregresse ma che non portarono mai ad altri atti di violenza, la difficoltà (condivisa) nell'accudire un figlio disabile, la convivenza forzata dovuta al primo lockdown, perfino il ruolo definito "corrosivo" dell'amico di Susy, di cui Lupi era assai geloso, convinto che i due avessero una relazione.

Nella giornata di venerdì è arrivata anche la sentenza del processo di secondo grado, dopo l'appello presentato dall'avvocato difensore di Lupi sperando in uno sconto di pena, sostenendo una limitata capacita? di intendere e di volere al momento dell'omicidio, secondo la tesi del raptus di gelosia. Inoltre, sempre per la difesa, non si sarebbe dovuto applicare l'aggravante del legame con la vittima, visto che i due vivevano separati in casa ormai da tempo. Nulla da fare: la corte d'assise di appello, sotto la guida del presidente di sezione Giulio Deantoni, ha confermato la condanna a 24 anni di carcere. Per sperare in uno sconto di pena, ora all'assassino resta solamente la possibilità della corte di Cassazione.