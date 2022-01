Il dramma di Gianluca: scomparso da ore, trovato morto in montagna

L’appello sulla sua scomparsa era stato rilanciato in lungo e in largo sui social, non solo dalla moglie Claudia (che in serata aveva sporto denuncia ai carabinieri) ma anche dalla pagina istituzionale del Comune di Goito, dove abitava. Ma la triste notizia è arrivata all’alba di domenica, poi confermata in via ufficiale qualche ora più tardi: Gianluca Bruzzi è stato trovato morto in un canalone, sul Monte Baldo.

L’automobile al tornante

La conferma è arrivata nel pomeriggio dal Soccorso alpino di Verona. L’auto di Bruzzi, una Fiat Doblò, era stata ritrovata in tarda serata dai carabinieri di Caprino Veronese, che avevano subito attivato le ricerche anche in notturna. La vettura era stata individuata lungo un tornante della Strada Graziani, all’altezza dell’imbocco del sentiero numero 657 che da Novezza conduce al Sentiero delle creste e verso il Rifugio Telegrafo.

Da Brescia è stato fatto decollare l’elicottero, che ha trasportato due soccorritori al piazzale dello Chalet Novezza, a circa 400 metri dal Doblò di Bruzzi, lasciandoli al Rifugio Telegrafo per controllare l’eventuale presenza di un uomo al bivacco invernale e poi iniziare la discesa verso il basso. Altri due soccorritori nel frattempo sono saliti dal basso, percorrendo la traccia a zig zag di salita: arrivati a tre quarti del canale la squadra in salita è stata fermata dai soccorritori che, in discesa, avevano trovato un paio di occhiali e i segni di una scivolata.

Il ritrovamento del corpo

Erano le tracce, purtroppo inequivocabili, del dramma che si era consumato solo poche ore prima. Intorno alle 5.40 di domenica è stato infine individuato, a valle, il corpo senza vita di Gianluca Bruzzi, probabilmente caduto dalla traccia sulla neve che risale il versante e finito nel canale sottostante. Tempo un paio d’ore e anche i familiari erano già sul posto, allertati per quanto accaduto.

Gianluca Bruzzi abitava a Goito, nel Mantovano, insieme alla moglie Claudia Lucca e alle loro tre amate figlie. Si era allontanato di prima mattina per fare un’escursione in montagna, non era la prima volta: di lui però nessuna notizia per ore; il cellulare – che risultava spento – ha allarmato la moglie che in serata ha sporto denuncia di scomparsa. Il giorno seguente, il tragico ritrovamento.