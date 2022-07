Pestaggio e urla fuori da un bar: soccorso un ragazzo

Nella tarda serata di sabato un ragazzo di 28 anni è stato soccorso in via Nazionale, a Gianico. Stando ai primi accertamenti, il giovane sarebbe stato picchiato al termine di una furibonda lite scoppiata fuori da un bar della zona per ragioni ancora da chiarire.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 23: sul posto - in pochi minuti - sono sopraggiunti i volontari di Camunia soccorso, a bordo di un'ambulanza, e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Breno. Militari e sanitari, al loro arrivo, hanno trovato solo il 28enne: dolorante e ferito, avrebbe riferito di esser stato aggredito da altre persone.

È stato caricato sull'ambulanza e poi portato all'ospedale di Esine, per ricevere le cure del caso. Per lui nulla di grave, comunque: è stato ricoverato in codice giallo. I militari sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda.