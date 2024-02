Corruzione e appalti pilotati in Loggia: 400mila euro di risarcimento per il Comune

I fatti risalgono al 2012, e riguardano l'appalto per la realizzazione della piattaforma "BresciaInfo". Nel 2014 arrivò la sentenza di condanna. Nel 2020 il verdetto della Corte dei Conti. Ora, la condanna in appello. Rispetto alla condanna di primo grado il conto da pagare per il funzionario del Comune di Brescia, l'ex capo dell'ufficio Mobilità Giandomenico Gangi, è stato ridotto, ma di poco: 4mila euro in meno. Il totale ammonta così a 400.836,75 euro.

Da tempo uno dei conti corrente di Gangi, presso Unicredit, è stato messo sotto sequestro, al pari di un bene mobile. La cifra totale che dovrà versare nelle casse della Loggia è data dalla somma di 54.881,24 euro per danno relativo alla tangente incassata, 27.215,95 euro per il disservizio nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, 19.139,28 euro per il danno "da interruzione del nesso sinallagmatico", per la "distrazione" cioè dai suoi compiti istituzionali, infine 299.600,28 euro per il danno d’immagine che il funzionario ha provocato alla Loggia.

la terza sezione d’appello della Corte dei conti, che ha stabilito l'esatto ammontare del risarcimento, ha scritto (il testo è riportato dal Giornale di Brescia) che: «È indubbio che il comportamento dell’Ing. Giandomenico Gangi abbia gravemente leso il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento del Comune di Brescia, per avere asservito la funzione pubblica a interessi personali,come accertato in sede penale e attestato dal tenore degli articoli di stampa pubblicati, che hanno ingenerato nell’opinione comune il convincimento che i comportamenti patologici al medesimo ascritti siano usuali nell’operare degli apparati pubblici».