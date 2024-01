Un uomo generoso, disponibile che si è sempre dato da fare per una comunità migliore. Così gli amici e i compagni di partito ricordano Giancarlo Righetti: si è spento nella serata di martedì 16 gennaio alla clinica Richiedei di Gussago. Stroncato da una malattia contro cui combatteva da pochi mesi, aveva 75 anni.

Classe 1948, per decenni è stato un punto di riferimento e una figura di spicco della sinistra rovatese: "Dalla prima tessera del Pci nel lontano 1971 consegnatagli alla Om di Brescia, ha attraversato tutte le evoluzioni della sinistra italiana fino al Partito Democratico, di cui è stato fondatore e membro a tutt’oggi. Se il nostro circolo ha una sede e può svolgere attività politica è grazie anche a Giancarlo che fu uno degli attivisti del tempo autotassatisi per l’acquisto dell’immobile in Piazza Palestro”, si legge in una nota diffusa - sui canali social - dal partito democratico di Rovato.

Consigliere comunale a lungo, tra gli ’80 e ’90 aveva ricoperto il solo di assessore ai Lavori Pubblici della cittadina franciacortina ed è stato che amministratore in Cogeme: " È stato protagonista del rafforzamento dei servizi ai cittadini non solo a Rovato, ma nell’intera Franciacorta", scrive ancora il circolo Pd di Rovato.

“Ci mancherai Giancarlo, ci mancherà la tua arguzia, le tue riflessioni mai banali, la tua lungimiranza, la tua capacità di approfondimento. E soprattutto la tua schiettezza che ha fatto di te un amico che ha sempre prediletto la sostanza alla forma. Grazie davvero per tutto quello che hai fatto”, così si conclude la nota del circolo del partito democratico di Rovato che si è stretto attorno ai familiari di Righetti: la moglie Annamaria e i figli Marco ed Enrico. Il funerale verrà celebrato alle 14 di sabato 20 gennaio nella parrocchia Santa Maria Assunta di Rovato.