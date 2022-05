Folgorato mentre manovrava la gru: così è morto Giancarlo

Non ce l’ha fatta il 56enne Giancarlo Carizzoni, residente a Castro sul Lago d'Iseo, che nel pomeriggio di mercoledì era rimasto folgorato mentre stava lavorando all’interno delle Acciaierie Beltrame, in viale della Scienza a Vicenza. L’uomo era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo, dove è spirato durante la notte del 12 maggio.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 16, l'uomo è deceduto mentre manovrava un'autogru, morto per folgorazione quando il braccio del veicolo è entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione, nel piazzale esterno della ditta. Sul posto era arrivata un’ambulanza del Suem 118: i sanitari, vista la gravità delle condizioni dell’operaio, lo avevano subito trasportato in area critica. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare nonostante il ricovero.

Fim, Fiom, Uilm di Vicenza hanno espresso il proprio cordoglio, stringendosi in un abbraccio alla famiglia di Carizzoni, dipendente della ditta Euromec che lavora in appalto alle Acciaierie Beltrame. Di fronte a questa ennesima tragedia sul lavoro, i tre sindacati e le Rsu dell'azienda hanno indetto 8 ore di sciopero per tutto lo stabilimento nella giornata di venerdì: "Anche in questo caso spetterà agli inquirenti e agli organi preposti valutare le cause che hanno determinato l’incidente mortale, perseguire eventuali responsabilità - spiegano in una nota -. Tuttavia quello che bisogna continuare a denunciare con forza è l’inaccettabile tributo di vite umane pagato dai Lavoratori alla così detta ripresa economica del paese e all’aumento dei volumi produttivi e dei ritmi di lavoro nel post pandemia".