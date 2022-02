Medico chirurgo, ex primario e senatore: addio a Giancarlo Bruni

Medico stimato ed ex parlamentare, è morto a 83 anni Giancarlo Bruni: da qualche giorno era ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Per molti anni fu primario di Chirurgia generale all'ospedale di Montichiari: in tanti lo ricordano per il suo impegno in terapie e interventi innovativi. Al lavoro in ospedale affiancava la passione per la politica e la vita pubblica.

Venne eletto in Senato nel 1996 con il partito di Rinnovamento italiano: in seguito confluirà in Forza Italia. In quel periodo è stato anche vicepresidente della commissione permanente Igiene e sanità (dal 1996 al 2001) e membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario (dal 1997).

Sabato mattina i funerali

Giancarlo Bruni lascia nel dolore la figlia Carla con Giuseppe e le nipoti Ginevra e Beatrice, unitamente alla sorella Giulia. I funerali saranno celebrati sabato mattina, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Afra in Corso Magenta a Brescia: il corteo partirà dalla camera ardente della Poliambulanza per poi proseguire per il tempio crematorio di Sant'Eufemia. La famiglia ringrazia “sentitamente” il personale dell'unità di Cura coronarica della Poliambulanza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra questi anche il sindaco Emilio Del Bono: “Professionista stimato e capace, ha servito il suo territorio sia da medico che nelle vesti di senatore – si legge in una nota – Ai familiari e agli amici del senatore Bruni vanno le mie più sentite condoglianze, insieme a quelle di tutta la giunta comunale”.