Giovane uccisa a calci e pugni, svolta shock: il pm chiede l'assoluzione

Chiesta l'assoluzione per Giancarlo Bresciani, da parte del pm Lisa Saccaro: il 50enne è accusato dell'omicidio di Jessica Mantovani, che – secondo quanto stabilito dalle perizie medico legali – sarebbe stata uccisa a calci e pugni nell'estate di due anni fa. Il corpo della giovane, che all'epoca aveva 37 anni, fu rinvenuto nei pressi della centrale idroelettrica di Prevalle.

Bresciani è finito alla sbarra anche per sfruttamento della prostituzione e – per questo reato – la pm Saccaro ha chiesto una condanna a due anni e otto mesi, chiedendo invece l'assoluzione per gli atri due (ben più gravi): omicidio e occultamento di cadavere.



Di altro avviso è invece la parte civile, che nel corso dell'udienza ha sollecitato i giudici alla piena condanna di Bresciani, su tutti e tre i capi di accusa.