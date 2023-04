Imprenditore morto in cantiere: è il giorno dell'addio

A quattro giorni dalla tragedia tutta Salò si prepara a dare l’ultimo saluto a Giancarlo Bertelli, noto imprenditore morto lunedì mattina mentre si trovava nel cantiere di una villa in ristrutturazione di San Felice del Benaco. Al termine dell’autopsia, eseguita mercoledì al Civile di Brescia, la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari che hanno così potuto predisporre le esequie: il funerale alle 15 di oggi, venerdì 21 aprile, nel Duomo della cittadina gardesana.

Su quanto accaduto, verso le 7.30 di lunedì, farà luce l’inchiesta aperta dalla procura di Brescia. Come detto è stato effettuato l’esame autoptico per capire se il decesso dell’uomo sia stato causato dai gravissimi traumi riportati precipitando da un ponteggio alto 9 metri o se sia stato un malore a provocare la caduta e la morte. Parte del cantiere è ancora sotto sequestro, per consentire gli accertamenti dei tecnici del Psal di Ats Brescia, l'autorità sanitaria, con il supporto dei Carabinieri di Salò.

Chi era Giancarlo Bertelli

Classe 1958, Giancarlo Bertelli era originario della Valsabbia e abitava a Salò: era il presidente della Eurocomp & Ind. Spa, società immobiliare in edilizia e real estate di Cunettone, che nel 2021 ha fatturato quasi 10 milioni di euro. Lascia nel dolore il fratello Mario (anche lui immobiliarista) e la sorella, la moglie Chiara e tre giovani figli: Mathia, Elisa e Lorenzo. Attorno a loro si è stretta la comunità, come i dipendenti e il personale della ditta, sgomenti e prostrati dal dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa del 64enne.