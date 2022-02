Medico di base stroncato dalla malattia: lascia moglie e figli nel dolore

C'è l'abbraccio di tutta la Valsabbia ai familiari del dottor Gian Luca Bettini: noto medico di base, è morto lunedì dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che in pochi mesi non gli ha lasciato scampo. Aveva solo 65 anni: lo piangono la moglie Laura, i figli Nicola con Elisa, Silvia con Fabio, Marco con Giada, Sara con Enrico, i nipoti Elena e Sofia, i genitori Pierina e Valentino.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Villanuova sul Clisi, dove abitava, mercoledì pomeriggio alle 15: il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria dell'ospedale di Gavardo. Dopo la cerimonia Bettini sarà tumulato al cimitero di Vallio Terme.

Medico di base per quasi 40 anni

Medico di base dal lontano 1982, lo è stato per quasi 40 anni: aveva inaugurato la sua lunga carriera esercitando la professione a Gavardo. Fu tra i primi, in provincia di Brescia, ad aprire uno studio medico associato: alla fine degli anni Duemila fu tra i promotori dell'ambulatorio San Luca, a Bostone di Villanuova.

Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Ciao caro dottor Gian Luca, fai buon viaggio – scrive la famiglia Laffranchi sul portale delle Onoranze funebri Serena – Sei stato un grande uomo e un gran dottore, sempre attento e premuroso come una padre di famiglia. Per te i tuoi pazienti erano importanti come figli. Ti ringraziamo per la tua dedizione e l'amorevole impegno”.