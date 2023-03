Imprenditore e Cavaliere della Repubblica: Brescia piange Gian Franco Donina

Imprenditore generoso e di successo: il mondo dell'economia piange Gian Franco Donina. A lungo amministratore delegato e presidente della Elettroplast srl, azienda che dal 1977 ha progettato e costruito impianti galvanici su misura, si è spento domenica 19 marzo: stroncato in pochi mesi da una malattia, aveva 74 anni.

Conosciuto in tutto il Bresciano, era molto attivo in ambito sociale: a lui si deve infatti la nascita di due sezioni provinciali del Rotary, quella della Val Trompia e quella di Brescia Sud Ovest Maclodio (di entrambi i club è stato socio fondatore e, a lungo, presidente). Una vita di lavoro e abnegazione gli sono valsi la prestigiosa onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conseguita a maggio del 2019 per "la brillante carriera professionale e per l'incisivo contributo alla crescita del sistema economico".

Decine le testimonianze d'affetto arrivate ai familiari di Donina, che lascia nel dolore la moglie Amneris, il figlio Gianluca e la figlia Francesca, oltre agli adorati nipoti che hanno scritto un commovente messaggio d'addio: "I tuoi insegnamenti, la tua bontà e il tuo amore ci accompagneranno sempre nel nostro cammino".

Il funerale sarà celebrato alle 10.15 di domani, martedì 21 marzo, nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine di Urago Mella. Dopo la cerimonia funebre, il corteo proseguirà per il cimitero di Collebeato dove l'imprenditore verrà sepolto.