Dalla casa al tragico cavalcavia, il lungo corteo per Giada: "L'amore non uccide"

Un tenue tramonto ha fatto da cornice alla serata del ricordo per l'ennesima vittima di femminicidio. Mille persone, forse anche di più. In silenzio, con gli occhi lucidi e un gran senso di vuoto nel cuore, hanno preso parte la sera del 3 giugno a una fiaccolata in memoria di Giada Zanola, la giovane mamma bresciana – ma residente a Vigonza (PD) – uccisa dal compagno Andrea Favero.

Un evento voluto fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Maria Boscaro, per dare voce alle testimonianza della collettività, uscita scossa da questa terribile tragedia. È stato scelto un tragitto simbolico: il corteo è partito dal civico 8 di via Prati, la casa di Giada, ed è arrivato fino all'ormai famoso e tragico cavalcavia, da dove il compagno ha spezzato la vita della 33enne, gettandola di sotto nel traffico dell'autostrada A4.

Alla serata di ricordo ha preso parte anche Gino Cecchettin, il papà di Giulia, anch'essa uccisa dalle mani di chi non ha accettato la separazione. Quel Filippo Turetta che, dopo l'omicidio, si era reso irreperibile per una settimana prima di essere rintracciato e portato in carcere.

Le toccanti parole del sindaco

"È un'emozione vedere questa sera così tante persone che hanno deciso di condividere insieme, uno vicino all’altro, questo percorso così denso di significato – ha detto il sindaco Gian Maria Boscaro –. La settimana scorsa, la comunità di Vigonza è stata ferita da questo delitto che ci ha lasciato sgomenti, perché, a volte, si pensa che certe cose non possano succedere a casa propria. Sembrano fatti distanti, anche se noi già nell'ultimo periodo avevamo sperimentato dei tragici femminicidi a pochi chilometri da Vigonza. Ho sentito dire da qualcuno, da pochi, che la fiaccolata di stasera non cambia niente: servono pene più drastiche, controlli più serrati. Io penso invece che la fiaccolata di stasera cambi tutto. Innanzitutto, perché prova a far sentire meno soli il papà e i fratelli di Giada, che stanno attraversando l'inferno di una sofferenza che non possiamo nemmeno immaginare e a cui va tutta la nostra vicinanza, il nostro supporto e il nostro affetto. C'è una foresta che cresce silenziosa, come questa fiaccolata, di uomini e di donne che non accettano più atti di violenza, che non accettano che una donna non sia libera di fare le sue scelte sentimentali, che non accettano più le giustificazione del si ma lei avrà fatto qualcosa".

"Questo è un cambio culturale – ha continuato –, che pone le basi per una rivoluzione copernicana che così scontata non è, ma che questa sera vogliamo affermare con la nostra presenza. La nostra sfida, come amministratori e come comunità, inizia domani: da quando dovremmo impegnarci ancora di più per educare i nostri ragazzi, insegnando loro che non esiste una giustificazione alla violenza e che i rapporti personali e sentimentali, pur con le difficoltà che li contraddistinguono, devono essere vissuti in modo sano e con il rispetto dell’altro".

Ha poi concluso: "Dobbiamo batterci anche per sconfiggere questo muro culturale che blocca tante donne dal chiedere aiuto per paura o per vergogna. Oggi i servizi ci sono e funzionano: centri antiviolenza, assistenza psicologiche, case sicure per l’emergenze. Spetta ad ognuno di noi aiutare le donne in difficoltà e segnalare situazioni di abuso. Infine, voglio concludere con un pensiero al piccolo che, da questa tragedia, avrà la vita segnata: dobbiamo dargli il massimo sostegno per fare in modo che possa avere una vita felice e serena nonostante tutto questo".

Sicurezza

Per rendere possibile la fiaccolata hanno avuto un ruolo fondamentale i volontari della protezione civile, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il personale della polizia di Stato. Prezioso anche il servizio della Croce Rossa, che ha partecipato attivamente all'attività anche con la presenza di un mezzo di soccorso. Attorno alle 22, via Prati è stata riaperta al transito delle auto non appena il corteo si è sciolto e i partecipanti hanno fatto rientro alle rispettive abitazioni, al termine di un momento molto forte che tutti si augurano possa servire a smuovere più coscienze possibili.

